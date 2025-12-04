Savona, due progetti su videosorveglianza e lettura targhe: in arrivo 30 nuove telecamere

Savona. Nel corso del Comitato “provinciale” per l’Ordine e la Sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura, “presieduto dal Prefetto dott. Carlo De Rogatis”, l’Assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali ha presentato i due nuovi progetti del Comune di Savona dedicati al potenziamento della rete cittadina delle telecamere. Si tratta complessivamente di 30 nuovi impianti, per un investimento di 90mila euro finanziati con l’avanzo del bilancio comunale.

La prima iniziativa, che è stata approvata dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riguarda l’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino con 15 nuove telecamere che verranno installate in tre aree individuate dall’Amministrazione per le loro criticità: Piazza Maestri dell’Artigianato, zona interessata da episodi di degrado e piccolo spaccio; Via Paleocapa, dove si registrano atti vandalici e furti ai danni delle attività commerciali; Corso Tardy e Benech, area segnalata per presenze moleste e casi di microfurti.

