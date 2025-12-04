“Sensualità a corte”, festa per i 20 anni di un progetto audiovisivo made in Liguria

Genova. La fiction televisiva lanciata sul piccolo schermo l’11 aprile 2005 – e ancora in produzione – festeggia 20 anni di successi: “Sensualità a Corte”, creata da Marcello Cesena (Jean Claude), è la serie televisiva italiana più vista e più famosa ospite dei celebri programmi di “Mai dire…”, con il commento fuori campo della Gialappa’s Band. Giunta alla sua 13°ma stagione e nuovamente riconfermata, la serie viene interamente girata in Liguria, a Genova, all’interno della Sala di Posa della Fondazione Genova Liguria Film Commission.

Dopo il premio ricevuto a marzo durante i Portofino Days, la manifestazione ligure dedicata ai mestieri dell’audiovisivo, oggi si è tenuto l’ultimo evento a conclusione delle attività legate al traguardo dei 20 anni di attività

