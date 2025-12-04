Tigullio: festa dell’Immacolata, garantito il servizio di raccolta rifiuti

Dall’ufficio stampa A2A

In occasione della festività dell’8 dicembre, Aprica informa che i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento saranno regolarmente garantiti in tutti i comuni serviti del Golfo del Tigullio (Portofino, Santa

Margherita Ligure, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia, Castiglione Chiavarese, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Zoagli).

Nella giornata di lunedì resteranno aperti secondo il consueto orario i Centri di Raccolta di Chiavari, Casarza Ligure e Rapallo, mentre quello di Sestri Levante resterà chiuso come di consueto il lunedì.

Gli Infopoint di Lavagna e Rapallo, il Centro Servizi e il Centro del Riuso di Chiavari saranno aperti con il normale orario. Nel Comune di Chiavari sarà regolarmente attivo il servizio Ecovan.

Gli Ecosportelli di Casarza Ligure e Sestri Levante saranno chiusi come di consueto di lunedì. Chiuso anche l’Ecosportello di Santa Margherita.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione dei cittadini il sito www.apricaspa.it, l’App per smartphone e tablet PULIamo e il numero verde 800.437.678

