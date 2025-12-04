Via Sarzana, stop alla corsia bus per le festività: scatta la nuova viabilità sperimentale a Migliarina

Il Comune della Spezia interviene su Via Sarzana con una modifica temporanea della disciplina del traffico richiesta dall’assessorato alla Mobilità, a seguito delle sollecitazioni del C.i.v. di Migliarina. L’obiettivo è facilitare la circolazione durante il periodo natalizio, periodo in cui l’asse stradale registra ogni anno un aumento significativo dei flussi veicolari. L’ordinanza del Dipartimento Strade e Segnaletica stabilisce che dal 5 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 entrano in vigore i seguenti provvedimenti: viene abrogata la corsia dedicata a bus e taxi nel tratto di Via Sarzana compreso tra Via Falconi e Via del Canaletto. La carreggiata torna quindi completamente disponibile al traffico ordinario per tutta la durata della sperimentazione. Contestualmente, vengono rimodulate alcune manovre: in Via Sarzana, all’intersezione intersezione con Via Falconi vengono abrogate le precedenti direzioni consentite a destra e a sinistra. In Via Mozzachiodi, all’intersezione con Via Sarzana vengono invece istituite le direzioni consentite a destra e a sinistra. Le modifiche hanno carattere sperimentale e saranno monitorate nelle prossime settimane per valutarne l’efficacia sulla fluidità della circolazione. L’amministrazione deciderà successivamente se prorogare, modificare o revocare il provvedimento.

