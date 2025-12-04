Zona logistica semplificata, il ministro Foti: “Tutto predisposto per concludere l’iter, attesa risposta del Mef”

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, risponde all’ex ministro Andrea Orlando e al segretario regionale Davide Natale del Partito democratico ligure sulla Zona logistica semplificata della Spezia. Il ministro respinge quanto affermato dai due consiglieri regionali precisando che “è già tutto predisposto per concludere l’iter della Zls con l’urgenza che il caso conclama”.

In una nota il ministro precisa: “Non metto in dubbio che l’ex ministro Andrea Orlando fosse avvezzo a dare seguito solo ai provvedimenti che venivano proposti dal Pd, cioè dalla sua parte politica. Un modus operandi su cui tanto clamorosamente, quanto negativamente, si sono espressi gli elettori liguri in occasione delle elezioni della Regione Liguria di cui ambiva diventare presidente. Da parte mia non consento ad alcuno, ancora meno a due consiglieri regionali del Pd, di gettare fango sul mio imparziale operato. È dunque falsa – e lascio al duo Orlando/Natale ampia facoltà di prova di dimostrare il contrario in ogni sede – che chi scrive, da mesi, non sottoscriva i decreti istitutivi della Zona logistica semplificata del “Porto e Retroporto della Spezia”.

“Sarà qui il caso di evidenziare che se i due predetti piddini si fossero adeguatamente informati, anche eventualmente con un accesso agli atti, saprebbero che il procedimento, avviato con la delibera della Giunta regionale ligure n. 595 del 13 giugno 2024, ha visto l’approvazione del Piano di sviluppo strategico, le integrazioni richieste dai ministeri competenti e la riapprovazione da parte della Regione Liguria con decreto n. 4219 del 6 giugno 2025” si legge ancora nella nota.

“Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha attestato la conformità del predetto Pss il 7 luglio 2025. Lo schema di decreto istitutivo è stato trasmesso al Mit e al Mef per il concerto il 31 luglio 2025 – conclude il ministro -. Il Mit ha espresso parere favorevole il 5 agosto 2025, mentre il concerto del Mef, previsto anch’esso dalla normativa, non è ancora stato acquisito. Dal momento della sua acquisizione, è già tutto predisposto per concludere l’iter della Zls con l’urgenza che il caso conclama. Come si vede gli unici ad omettere qualcosa – nella fattispecie la verità dei fatti – sono i consiglieri regionali del Pd, atteso che lo scrivente Ministro ha assolto sempre e senza indugio gli obblighi che gli derivano dall’incarico ricoperto, con buona pace delle loro fanfaluche”.

