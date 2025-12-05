A Cadimare l’albero di Natale è fatto all’uncinetto: il lavoro paziente e creativo di 14 donne diventa un’opera collettiva

Cadimare svelerà domani, sabato 6 dicembre, un albero di Natale speciale, nato dalle mani e dalla fantasia di quattordici donne del paese. Un’opera interamente realizzata all’uncinetto, composta da circa 400 piastrelle ricamate a mano, montate su una struttura conica di 3 metri illuminata da lucine che troverà posto nella chiesa di Nostra Signora del pianto, dove sarà visibile a tutta la comunità.

L’idea è nata in modo semplice, quasi per gioco, durante un pomeriggio di fine estate. “Perché non facciamo un albero di piastrelle all’uncinetto?”, ha proposto Annalisa al bar, scatenando l’entusiasmo delle altre. Da quel momento, il progetto ha preso forma passo dopo passo. Ognuna ha lavorato alle piastrelle a casa propria, mentre lo sviluppo del cono che costituisce l’anima della struttura è stato calcolato dal marito ingegnere di una delle partecipanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com