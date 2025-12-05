A Sarzana sarà un Capodanno “diffuso”. Tante piazze coinvolte e i dj simbolo Ricky Le Roy e Dino Neri

Capodanno “diffuso” a Sarzana per festeggiare la notte più lunga dell’anno: quest’anno la città si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una festa che abbraccia l’intero centro storico, trasformando piazze, vie e locali in un unico grande spazio di musica e convivialità. L’idea alla base del progetto è chiara: coinvolgere più punti della città, dai bar ai ristoranti, fino alle piazze, costruendo un percorso musicale che accompagni residenti e turisti dall’aperitivo ai cenoni, per poi proseguire fino all’1.30 di notte con dj set e intrattenimento all’aperto. Cuore pulsante della serata saranno le piazze del centro. In piazza Garibaldi è atteso Andrea Mattei di Radio m2o, che accenderà il pubblico con il suo dj set in vista del brindisi di mezzanotte. Allo scoccare del nuovo anno la consolle passerà nelle mani del noto dj sarzanese Ricky Le Roy. “Un altro grande appuntamento del nostro calendario festivo che quest’anno rispecchia la nostra volontà di estendere i punti di intrattenimento e soprattutto di coinvolgere personalità legate al nostro territorio, tra tutti Ricky Le Roy che ha dimostrato di godere del grande affetto del pubblico sarzanese e non – dichiara l’assessore al commercio Luca Ponzanelli -. La formula che abbiamo ideato per le apprezzate Notti Bianche sarà replicata per coinvolgere aree diverse e più attività del centro storico. Sarà una notte di musica e divertimento all’insegna dell’identità sarzanese”. Piazza Calandrini indosserà invece il vestito della memoria storica della movida sarzanese, con Dino Neri in consolle insieme ai suoi vinili storici, affiancato da Luca Pedonese. Un binomio capace di parlare sia a chi ha vissuto gli anni d’oro delle discoteche, sia alle generazioni più giovani. La festa non si fermerà però alle piazze principali: grazie alla collaudata formula “Bar in musica” – già sperimentata con successo durante le Notti Bianche – numerosi locali del centro storico proporranno intrattenimento musicale, creando una sorta di “mappa del divertimento” diffuso tra vie, vicoli e angoli della città.

