Aeroporto di Genova, al via il collegamento diretto con Madrid: ecco i voli

Genova. Si accorciano le distanze tra Genova e Madrid: è decollato oggi il primo volo Volotea che collega il capoluogo ligure con la capitale spagnola. Il collegamento, operato in esclusiva ogni lunedì e venerdì, rappresenta una novità per la stagione invernale e apre a nuove opportunità per il turismo internazionale, favorendo flussi turistici incoming verso la Liguria e offrendo al tempo stesso nuove occasioni di viaggio per chi parte dal nord-ovest italiano.

“Con l’avvio della nuova rotta verso Madrid, salgono a 4 le destinazioni raggiungibili con Volotea dal Cristoforo Colombo – scrive Volotea in una nota stampa – 2 in Italia (Napoli e Olbia), 1 in Francia (Parigi Orly) e, da oggi, 1 in Spagna (Madrid). E guardando al 2026, Volotea si prepara a scendere in pista a Genova con un’offerta in forte crescita: il vettore ha previsto oltre 162.000 posti in vendita, registrando un +44% rispetto al 2025, e quasi 1.000 voli, in aumento rispetto ai 648 operati quest’anno”

