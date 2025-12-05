Albisola per Albisola, la nuova associazione culturale: “Raggiungere quota 200 soci entro Natale”

Albissola Marina. Insieme guardando al futuro unendo così le due Albisole, in nome del proprio patrimonio artistico. È con questa premessa che ha preso vita “Albisola per Albisola”. Da un’idea di Fabio Fazio, questo progetto che, dopo l’inaugurazione della scorsa estate, il 23 novembre ha mosso i suoi primi passi ufficiali e mercoledì al Circolo degli Artisti, a Pozzo Garitta, ha elencato le sue finalità.

“Albisola per Albisola nasce come un atto d’amore verso i borghi di Albissola Marina e Albisola Superiore, – spiegano i componenti – dalla volontà di unire energie, competenze e sensibilità per essere concretamente utili al nostro territorio, custode di una storia artistica unica e di una tradizione ceramica che ha saputo innovare e ispirare generazioni.

