Arcola accoglie Andrea Pellini, nuovo comandante della stazione dei Carabinieri

Il Comune di Arcola ha accolto ufficialmente il nuovo comandante della Stazione Carabinieri, Andrea Pellini, durante un incontro istituzionale che si è svolto nella Sala Sandro Pertini del Castello. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Monica Paganini, il capitano maggiore Marco Da San Martino e il maresciallo Aprile, che ha guidato la caserma con competenza e senso del dovere fino all’arrivo del nuovo comandante.

“Una comunità coesa si fonda anche sulla collaborazione solida tra istituzioni e forze dell’ordine. Con l’arrivo del Comandante Pellini, Arcola rinnova il proprio impegno per la sicurezza, la legalità e la vicinanza ai cittadini. Buon lavoro e benvenuto nella nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Paganini.

