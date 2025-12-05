Camminata della Gentilezza a Pietra, Fiera del vino ad Andora, Ambulanti di Forte dei Marmi ad Albissola: gli appuntamenti del weekend dell’Immacolata

Savonese. Nel weekend del ponte dell’Immacolata saranno tantissimi gli appuntamenti per trascorrere ore di divertimento e relax. A Pietra Ligure, nell’ambito delle iniziative del Grow Festival, ci sarà la Camminata della gentilezza, ad Albissola si potrà trascorrere una giornata di shopping con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e, per gli amanti dell’enogastronomia, ad Andora torna la Fiera del Vino, mentre a Savona torna il mercatino “Domenica di Natale”, infine a Varazze ci sarà la Fiera dell’Immacolata. Inoltre non mancheranno concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali ed anche l’inizio degli eventi organizzati per le festività natalizie nei comuni di tutto il Savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli eventi da non perdere.

CAMMINATA DELLA GENTILEZZA A PIETRA LIGURE

