Camogli: cantieri gas in via Figari; a fine lavori strada asfaltata

Cantieri di metanizzazione in via Figari, ossia la provinciale Camogli-Ruta. Sono due (uno viene rimosso nel fine settimana) e i lavori sembrano procedere celermente.

“Non volevamo perdere l’occasione, unica, per poter avere un impianto del gas rispondente a tutte le più recenti norme di sicurezza anche perché se non avessimo aderito alla proposta di Italgas, fatta ad una serie di Comuni, avremmo dovuto attendere il 2030” così il sindaco di Camogli Giovanni Anelli. “Comprendo il disagio provocato dai cantieri con tratti di strada a senso unico alternato, ma per la città questo intervento è importante perché l’impianto è obsoleto, oso dire marcio – puntualizza – Specifico che si è pretesa, a fine lavori, la completa asfaltatura delle strade dove si è lavorato, quindi via Figari sarà oggetto di tale intervento”.

Per quanto concerne i lavori su corso Garibaldi, è stato deciso di riprenderli dopo il periodo di feste natalizie con conclusione nel marzo 2026.

