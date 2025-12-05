Capitale della cultura, Biava: “Una candidatura senza città è un guscio vuoto”

“La nostra relazione con il futuro è un territorio diseguale: dipende dalla storia personale, dall’identità, dal luogo in cui siamo nati e dalla fase della vita. Eppure, al di là delle differenze, c’è un elemento comune: ciò che l’antropologo Arjun Appadurai chiama ‘la capacità di avere aspirazioni‘. Non è una facoltà privata, ma una forza che vive nelle comunità, si modella attraverso i contesti sociali e politici, cresce o si restringe in base alle possibilità di immaginazione collettiva offerte da una società. È distribuita in modo asimmetrico: prospera tra chi ha risorse, si indebolisce nella marginalità e può essere riattivata solo quando democrazia e sviluppo restituiscono voce, diritti e strumenti di autorealizzazione. In questo senso, la candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028 diventa un banco di prova non solo amministrativo, ma civico, capace di rivelare quanto la città sia in grado di immaginare un futuro collettivo e con chi”. Si apre così un intervento di Massimo Biava, operatore culturale e responsabile Cultura del Partito democratico di Sarzana.

“L’assessore Giorgio Borrini ha detto una frase che contiene una promessa: ‘Candidarsi a Capitale impone di guardare e lavorare per la Sarzana dei prossimi dieci anni‘. È vero – scrive ancora Biava -. La domanda è: stiamo davvero guardando così lontano? E insieme a chi? La candidatura di Sarzana è un’ambizione legittima, persino necessaria, che però sembra sospesa in aria: un esercizio di visione che non ha ancora trovato il suo popolo, la sua comunità, il suo respiro condiviso. Si sostiene di voler costruire ‘una visione chiara’, ma non è ancora chiaro che cosa si intende diventare, e soprattutto non è chiaro chi lo stia decidendo. Alle grandi domande — che città siamo? Che città vogliamo essere? Quali sono le nostre fragilità e le nostre opportunità? — non si sta rispondendo collettivamente. Al contrario: il dossier è stato presentato prima alla Fiera del turismo di Rimini, poi alle imprese della provincia. Ai cittadini, invece, non ancora. Una candidatura senza città è un guscio vuoto, una narrazione senza voce narrante”.

