Disabilità, i numeri dei contrassegni e dei posteggi in Liguria: la Provincia di Savona maglia nera per numero di frodi accertate

Liguria. Nella Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Regione Liguria ha diffuso i dati sulla diffusione nel territorio dei Contrassegni Unificati Disabili Europei, i cosiddetti Cude, e dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, rilevando anche il tasso di frodi legate proprio ai contrassegni.
Il Cude consente di parcheggiare non solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea, di accedere ai parcheggi riservati e, in alcuni casi, di usare le strisce blu senza pagare. Per ottenerlo, è necessario presentare una richiesta al proprio Comune di residenza allegando un verbale medico che attesti la disabilità.