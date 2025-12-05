Ilva, trovato l’accordo per la produzione di Cornigliano. Festa tra i lavoratori: presidio e blocchi verso la rimozione

Genova. Fumata bianca a Roma durante l’incontro tra ministero, enti locali e commissario straordinario sul mantenimento della produzione nello stabilimento ex Ilva di Cornigliano.

Secondo quanto emerso, il commissario si è impegnato a far ripartire la linea dello zincato con l’arrivo di 24mila tonnellate di acciaio da lavorare, bilanciando questo “rifornimento” con quello relativo alla banda stagnata, mantenendo quindi i livelli occupazionali. Ma non solo: per il lungo periodo è arrivata l’apertura sul fatto che in caso ci siano delle offerte non sufficienti sufficienti o non stabili che possano garantire il livello occupazione, il governo potrà intervenire per stabilizzarle.

» leggi tutto su www.genova24.it