Genova. Settimana intensa per la viabilità genovese: tra cantieri, eventi natalizi e lavori legati al progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, il Comune annuncia una serie di modifiche che coinvolgeranno diverse zone della città. Tra queste, spicca il ripristino dell’accesso in via Interiano da levante, in uscita dalla galleria Bixio, previsto per giovedì 11 dicembre, nell’ambito dei lavori per il nuovo cavidotto in via XXV Aprile.
Lavori sull’elicoidale, quattro assi e accensione dell’albero: tutte le strade chiuse