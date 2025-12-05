Meteo, le nuvole lasciano spazio al serene: fine settimana stabile e senza pioggia

Genova. Tra la notte e la mattinata residue deboli piogge sui versanti padani orientali; nubi sparse sul resto della regione senza precipitazioni e con schiarite più ampie su estremo ponente ed Alpi Liguri. Nel corso della giornata progressivo miglioramento da ovest verso est con le ultime nubi tra pomeriggio e sera sui settori orientali in successivo dissolvimento.

La debole perturbazione che ha interessato la Liguria si allontana verso levante. Sarà seguita da condizioni di variabilità con aumento delle temperature e precipitazioni praticamente assenti.

