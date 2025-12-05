Peracchini incontra Francesco Antonicelli, nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane spezzina

Questa mattina, a Palazzo Civico, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha incontrato Francesco Antonicelli, nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia. Nel corso del colloquio, i due hanno approfondito il ruolo sempre più rilevante delle dogane per lo sviluppo economico del territorio, in una città che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il turismo e il traffico portuale. Sindaco e direttore hanno anche espresso la volontà di potenziare la collaborazione tra Comune e Agenzia, creando sinergie capaci di sostenere innovazione e crescita. Peracchini ha infine rivolto un ringraziamento al direttore uscente, Giovanni Cassone, per il lavoro svolto fino ad oggi.

L’articolo A Sarzana sarà un Capodanno “diffuso”. Tante piazze coinvolte e i dj simbolo Ricky Le Roy e Dino Neri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com