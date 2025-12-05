Presentato in Sala Dante “Panigaglia – Il rischio è accettabile?” di Vittorio Gasparini. Ratto: “Partecipazione straordinaria, segno di crescente interesse”

Martedì 2 dicembre scorso la Sala Dante della Spezia ha ospitato la presentazione del libro “Panigaglia – Il rischio è accettabile?” di Vittorio Gasparini, nell’ambito della quale l’autore ha dialogato con l’avvocato Maurizio Sergi.

“L’iniziativa ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico, segno dell’interesse crescente verso i temi della sicurezza industriale e dell’impatto del rigassificatore di Panigaglia sul territorio spezzino – osserva in una nota Fabio Ratto, portavoce del comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore -. Al centro dell’incontro il dialogo tra l’avvocato Maurizio Sergi e l’autore, un confronto che ha permesso di approfondire alcuni dei temi più significativi del volume: le criticità delle analisi di rischio ufficiali; gli scenari incidentali omessi o sottovalutati; la trasparenza dei documenti tecnici; le ricadute che eventuali anomalie potrebbero avere sul territorio e sulla popolazione. Sergi ha posto domande mirate, entrando nel merito delle pagine più delicate del libro e stimolando una discussione ricca di spunti, che ha coinvolto anche il pubblico. L’autore ha illustrato con chiarezza i punti chiave della sua ricerca e le motivazioni che lo hanno spinto a indagare il funzionamento dell’impianto e la reale portata dei rischi associati. I numerosi interventi del pubblico hanno reso la serata particolarmente partecipata e hanno evidenziato l’esigenza di un confronto trasparente e documentato sul tema”.

