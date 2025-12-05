Professioniste del mare protagoniste della seconda edizione del “Forum Nautica al Femminile”, l’evento conclusivo della campagna nazionale della Lega navale Italiana “Cima rossa”, promossa dall’associazione per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere. Il forum è stato organizzato dalle sezioni della Lega navale italiana della Spezia e di Lerici in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che ha ospitato l’appuntamento all’auditorium “Giorgio Bucchioni”. I lavori, introdotti e moderati dalla giornalista Maria Cristina Sabatini, hanno registrato la partecipazione di oltre cento studenti delle scuole superiori spezzine “Capellini-Sauro”, “Cisita” e “Cardarelli”. QUI il video integrale dell’iniziativa.

Dopo i saluti del presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, e dei presidenti delle sezioni Lni della Spezia e di Lerici, Francesco Costa e Cristian Bianchi, sono intervenuti, per il Comune della Spezia, la vicesindaco e on. Maria Grazia Frijia, per la Regione Liguria, in rappresentanza del presidente Bucci, il consigliere regionale Gianmarco Medusei, e la senatrice Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Quindi l’intervento dell’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord della Marina Militare, il quale ha parlato “dell’importante ruolo delle donne nella Marina, oggi circa 2.000 pari al 7 per cento dell’organico della forza armata, che hanno assunto – a 25 anni dall’ingresso del personale femminile nelle forze armate – incarichi di crescente responsabilità, contribuendo a rendere la Marina Militare più moderna e rappresentativa”, leggiamo nel resoconto del forum. Mentre il presidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Donato Marzano ha presentato i risultati dell’edizione 2025 della campagna “Cima rossa”, che ha visto l’organizzazione da parte delle strutture periferiche della Lni – in collaborazione con scuole, istituzioni, associazioni, centri anti-violenza e forze dell’ordine – di 64 iniziative in tutta Italia, tra eventi con studenti, concerti e manifestazioni artistiche, seminari con esperti, attività sportive di canoa, canottaggio, vela e uscite in mare a bordo delle “barche della legalità”, imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata ed intitolate dalla Lega navale a vittime della mafia e delle organizzazioni terroristiche.

“La campagna ‘Cima rossa’ è nata pochi giorni prima del drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin che ha scosso le coscienze di tutti ed è cresciuta, dal 2023 ad oggi, in qualità e quantità delle iniziative di sensibilizzazione organizzate dalle nostre sezioni e delegazioni che hanno come focus soprattutto i giovani – ha detto Marzano -. Vogliamo trasmettere loro i valori del rispetto, dell’accoglienza e della solidarietà per sradicare questo fenomeno odioso che è prima di tutto culturale e in questo senso il mare e le attività nautiche rappresentano degli straordinari strumenti educativi. La cima rossa per le donne e gli uomini di mare è un simbolo di unione e di salvataggio e come Lega Navale Italiana vogliamo tendere una mano alla donne in difficoltà, offrire loro un’opportunità e contrastare un fenomeno che va affrontato insieme facendo squadra tra famiglia, scuola, istituzioni, associazioni e forze dell’ordine. L’età in cui si commette violenza fisica, ma anche psicologica ed economica, contro le donne si sta drammaticamente abbassando e negli ultimi tempi si assiste a fenomeni che riguardano aggressori e vittime minorenni. I giovani rappresentano il futuro della Lega Navale Italiana, del Paese, dei nostri territori e coinvolgerli in iniziative come il Forum di oggi significa dare loro fiducia, ascoltare i loro sogni e comprendere le loro difficoltà, ma soprattutto far capire che il mare può essere un’occasione di crescita per tutti, senza distinzioni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com