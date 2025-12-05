Rapallo. Anaci: eletti i vertici provinciali Moreno Maini presidente

Anaci ( Associazione Nazionale Amministratori condominiali e Immobiliari) celebra il nuovo corso: eletti oggi i vertici provinciali. In una giornata segnata da grande partecipazione e spirito associativo, l’intero corpo professionale di ANACI si è riunito per rinnovare i propri organi direttivi e tracciare insieme la rotta dell’associazione. L’assemblea provinciale ha rappresentato non solo un momento elettivo, ma soprattutto un’occasione di confronto, condivisione e crescita collettiva. Alla giornata ha preso parte anche il Presidente Regionale ANACI, Andrea Busanelli, la cui presenza ha dato ulteriore valore e significato all’evento. Con entusiasmo e senso di responsabilità, gli iscritti hanno scelto le figure che guideranno l’associazione nei prossimi anni, confermando la solidità, la credibilità e l’impegno professionale che contraddistinguono ANACI sul territorio.

Un Presidente per garantire concretezza e continuità

Alla guida dell’associazione è stato eletto Moreno Maini, figura apprezzata per competenza e capacità di assicurare una gestione improntata alla concretezza, alla stabilità e alla continuità del lavoro svolto finora. Subito dopo la proclamazione, Maini ha designato Antonella Belloglio come Segretario, riconoscendone il valore e la dedizione dimostrati negli anni.

