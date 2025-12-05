Rapallo: gli studenti dell’Istituto comprensivo e la città stampata in 3D

Dall’ufficio stampa dell’Istituto comprensivo Rapallo

I ragazzi dell’IC Rapallo hanno osservato la città con occhi nuovi, progettando e stampando in 3D edifici e dettagli architettonici. I loro lavori saranno in mostra all’open day del 16 dicembre. Da settembre a dicembre 2025 gli alunni dell’Istituto Comprensivo Rapallo sono stati protagonisti di un percorso innovativo che ha unito tecnologia, storia locale e creatività.

Nell’ambito del Progetto PON “La città da stampare”, guidati dai docenti Lorenzo Ignaccolo e Lucio Pizzonia, ragazze e ragazzi delle classi coinvolte hanno esplorato il territorio comunale osservandone da vicino architetture, scorci e dettagli spesso ignorati nella vita quotidiana.

La prima lezione è stata infatti un’uscita sul territorio, durante la quale gli studenti hanno analizzato alcune delle principali architetture del comune di Rapallo. Armati di smartphone, taccuini e curiosità, hanno fotografato, misurato, annotato, ponendosi domande su proporzioni, materiali, funzioni degli edifici. Un vero e proprio esercizio di sguardo attivo, primo passo verso la successiva rielaborazione digitale. Da queste osservazioni è iniziato il lavoro in laboratorio, dove la dimensione pratica e cooperativa ha permesso di valorizzare competenze e punti di forza di ciascun alunno, inclusi quelli con bisogni educativi speciali. L’attività ha introdotto gli studenti al mondo della progettazione e stampa 3D, all’utilizzo dei software dedicati e ai principi base dell’ingegneria, della prototipazione e del disegno tecnico.

L’obiettivo non era solo tecnico: il progetto mirava a ricucire il rapporto tra i giovani e la loro città, offrendo uno strumento di conoscenza e appartenenza in un contesto sociale spesso caratterizzato da distanza e disconnessione. Scoprire un capitello, misurare una finestra, ricostruire in digitale un portale antico: ogni operazione ha aiutato gli studenti a leggere Rapallo con occhi nuovi, comprendendone la storia e il valore architettonico. Tra geometria, tecnologia, arte, storia ed educazione civica, gli alunni hanno sviluppato competenze trasversali: problem solving, lavoro di gruppo, comunicazione efficace, autonomia operativa.

» leggi tutto su www.levantenews.it