‘Santa’: Villa Durazzo presenta “Natale al Museo”

Da Progetto santa Margherita

Nell’ambito degli eventi natalizi di Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo presenta “Natale al Museo”: apertura per il periodo natalizio degli Appartamenti del Piano Nobile.

Lasciati conquistare dal fascino senza tempo di questa dimora storica: le vicende delle grandi famiglie nobili, una preziosa quadreria del Seicento ligure, pavimenti in graniglia genovese, lampadari di Murano e un panorama mozzafiato sul Golfo del Tigullio rendono ogni visita un’esperienza unica, dove arte e natura si incontrano.

Dall’8 dicembre al 2 gennaio (chiuso il 10, 25,26 dicembre e 1 gennaio) sarà possibile visitare in autonomia le sale della villa seguendo i seguenti orari: 9:30-13:00 e 14:00-17:00

» leggi tutto su www.levantenews.it