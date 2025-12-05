Sarzana, in arrivo alla Fortezza Firmafede una mostra dedicata a Renato Guttuso

In arrivo a Sarzana una mostra di opere di Renato Guttuso (1911-1987), tra i grandi maestri della pittura novecentesca, autore amato e dal tratto inconfondibile. “Renato Guttuso – Il colore della realtà” il titolo dell’esposizione, che sarà allestita alla Fortezza Firmafede, vistabile dal 19 dicembre prossimo fino al 2 giugno 2026, con possibilità di proroga. L’evento è organizzato in virtù di un progetto presentato da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Sarzana, nel quale si inserisce anche la mostra di Giuseppe Veneziano “Anthology”, anch’essa in programma alla Firmafede, con apertura il 13 dicembre prossimo.

Di questi giorni l’approvazione da parte del Comune sarzanese dell’avviso pubblico finalizzato a una procedura selettiva per l’individuazione di sponsor privati per le due mostre nonché per attività a supporto della candidatura della città a Capitale italiana della cultura 2028. Gli operatori economici interessati potranno presentare manifestazione di interesse per una o più linee di sponsorizzazione; questi gli importi minimi: mille euro per la mostra di Veneziano; 1.500 per quella di Guttuso; 2mila per la sponsorizzazione congiunta di ambo le mostre; 500 euro per attività a sostegno della candidatura a Capitale della cultura. Le proposte di sponsorizzazione dovranno giungere al Comune entro le 12.00 del giorno 30 gennaio2026 tramite pec (protocollo.comune.sarzana@postecert.it) o spedizione o consegna a mano all’Ufficio Protocollo. Qui l’avviso pubblico integrale.

