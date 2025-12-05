Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, in arrivo un venerdì “nero”

Nuovo sciopero del trasporto pubblico venerdì 12 dicembre. A proclamarlo, per 24 ore, è stata la segreteria nazionale Filt Cgil, contro il Ddl Bilancio e lo stop al riarmo.

Il servizio potrebbe subire limitazioni per l’intera giornata: il personale viaggiante aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro per tutto il turno, ma saranno comunque garantite due fasce protette, dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Anche il resto del personale, incluse biglietterie e servizio clienti, potrà astenersi per l’intero turno.

