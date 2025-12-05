Sindacalisti Uilm aggrediti, la Cgil: “Ferma condanna ma gravissimo parlare di strategia della violenza”

Genova. “A chi in queste ore accusa la Cgil di tacere di fronte allo squadrismo e al terrorismo, o addirittura immagina una presunta strategia della violenza, accusa che riteniamo essere gravissima, diciamo che per noi parla da sempre la nostra pratica e la nostra storia sindacale e anche i nostri caduti. Certo è inquietante sentire certe affermazioni sulla Cgil soprattutto se riferite al contesto della fabbrica di Guido Rossa, delegato Fiom ucciso dalle Brigate Rosse“.

Questa la risposta della Cgil Genova e Liguria alla Uil regionale che, nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio, ha chiesto di condannare l’aggressione subita dai propri sindacalisti ad opera di iscritti della Fiom nei pressi dell’ex Ilva. Un gesto definito dal segretario generale Serri “attacco squadrista” nell’ambito di un “clima intimidatorio” che riguarderebbe anche altre fabbriche genovesi.

