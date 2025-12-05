Trasporto pubblico, l’accelerata di Bucci sull’agenzia regionale spinge l’opposizione a volerne discutere in Consiglio comunale

La minoranza consiliare spezzina porta nuovamente i temi del trasporto pubblico locale nell’agone di Palazzo Civico con una mozione che sarà discussa come ultimo punto nella seduta di martedì 9 dicembre. La mozione, datata 5 dicembre e firmata da tutti i consiglieri di opposizione, introduce in Sala consiglio il tema della “odissea del servizio di trasporto pubblico locale”. Un atto articolato, che ricostruisce la lunga sequenza di problemi che negli ultimi anni ha investito il e che, secondo i proponenti, oggi si intreccia con una fase ancora più delicata: la revisione del sistema regionale avviata dal presidente della Regione Marco Bucci.

La mozione ricorda innanzitutto come il servizio spezzino sia immerso da tempo in una crisi profonda, “confermata dagli ultimi bilanci del Comune e di Atc”. Una crisi attribuita a una pluralità di fattori, a partire dai ripetuti tagli verticali alle risorse destinate al Tpl e dalle scelte gestionali operate in questi anni, ritenute dai firmatari poco lungimiranti e addirittura dannose per la qualità del servizio e per le condizioni di lavoro del personale. A questo si aggiunge una politica del personale giudicata inadeguata, incapace di rendere l’azienda competitiva sul mercato delle assunzioni, con ricadute dirette sulla disponibilità di autisti e sul regolare svolgimento del servizio.

