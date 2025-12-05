“Un dolce di Natale”, per celebrare la magia delle feste con il maestro Iginio Massari

Mancano pochi giorni alla prima edizione del concorso “Un dolce di Natale”, un evento che unisce creatività, tradizione e alta pasticceria. L’appuntamento è fissato per l’8 dicembre 2025, presso lo Spazio PIN ai Giardini Pubblici, con ingresso libero a partire dalle 16 (fino ad esaurimento posti) e inizio ufficiale alle 16.30.

Protagonisti della giornata saranno i migliori pasticceri della provincia, selezionati attraverso il concorso bandito dal Comune della Spezia nei mesi scorsi, che ha visto una straordinaria partecipazione di professionisti locali.

