Al via la nuova campagna natalizia di Ant con le “Stelle della solidarietà”: volontari ad Albenga e Villanova

Albenga. Al via la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria con le “Stelle della solidarietà”. “Tra tante stelle scegli la tua buona stella…non restare indifferente ma fai la differenza”. Con questo motto i Volontari della Fondazione ANT Delegazione di Albenga, invitano tutti ad aderire alla campagna Stelle di Natale solidali per la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT Franco Pannuti Ets.
Oltre alle Stelle di Natale si potranno trovare manufatti realizzati dalle “gomitoline finalesi” un gruppo di brave e generose volontarie.