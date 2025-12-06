COMMENTA
Albingaunia U21, Soria è la sliding doors del derby: “Partita preparata molto bene in settimana, ci abbiamo creduto”

soria

Alassio. L’Albingaunia U21 vince in rimonta contro la Villanovese. Le due reti decisive per conquistare tre punti pesantissimi portano il nome di Gabriel Soria, giocatore classe 2006 che si è contraddistinto in campo per la sua enorme tecnica. Suo il gol del pareggio, una vera prodezza: Matar prolunga di testa, Soria controlla e spara rasoterra sul primo palo.

Il gol di Cinquini su rigore parte sempre da una sua giocata. In area prova il sombrero, il pallone sbatte sul braccio dell’avversario, rigore e gol dell’1-2 a pochissimo dal termine. La vince lui la partita, da subentrato, l’arma in più di De Grande che si porta così a 16 punti proprio a pari punti con gli arancioblù, conquistando la terza posizione.

