Chiavari: i funerali di Sandro Giacobbe in cattedrale martedì alle 15

I funerali di Sandro Giacobbe saranno celebrati in cattedrale a Chiavari martedì 9 alle ore 15. La salma giungerà nella Cappella del seminario: qui sarà allestita la camera ardente. Lunedì alle 16 verrà impartita la benedizione alla salma; le visite potranno avvenire nelle giornate di lunedì dalle 10 alle 17 e di martedì dalle 9 alle 12.

Sandro Giacobbe, noto per i suoi successi come cantante e come allenatore della Nazionale Cantanti era una persona dal cuore d’oro che si è sempre prodigato in azioni benefiche anche nella nostra Riviera. Per questo i tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato, hanno voluto manifestare il loro cordoglio alla moglie Marina, ai figli e familiari tutti.

» leggi tutto su www.levantenews.it