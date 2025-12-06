Chiavari: letture di Natale alla Filarmonica con la Compagnia dei Menditanti

Col Natale che è sempre più alle porte, anche la Compagnia dei Menditanti, storica realtà teatrale del Tigullio, sta organizzando iniziative che richiamano lo spirito e le tradizioni della festività invernale. Oltre allo spettacolo per bambini del 7 dicembre “Natale in Favola” a Villa Rocca, giovedì 11 dicembre alle 20:45 la compagnia terrà all’Auditorium la Filarmonica a Chiavari “Lettere di Natale”, letture a tema di grandi e piccoli scrittori con la collaborazione degli allievi del corso di lettura ad alta voce.

