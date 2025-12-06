Cinque Terre Express, Natale: “Quanto incassa Trenitalia e quanto torna al territorio? Serve un’operazione trasparenza”

“È l’ora di fare un’operazione trasparenza sull’utilizzo che Trenitalia fa degli introiti garantiti dai biglietti Cinque Terre Express. Dopo due estati con la nuova tariffazione, aumentata vertiginosamente a partire dal 2024, è arrivato il momento di ricevere un rendiconto di quanto incassato dall’azienda e di quale parte rimane sul territorio sotto forma di agevolazioni”. A chiederlo è Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

Secondo Natale, gli aumenti “hanno avuto l’effetto di allontanare i turisti dalle Cinque Terre” e, in vista dei nuovi accordi tra Regione e Trenitalia sulla gratuità dei biglietti per giovani e residenti, diventa indispensabile “ragionare su numeri reali”. “Chiederò i dati aggiornati degli introiti per capire quanto sono cresciuti i ricavi di Trenitalia e per palesare che la gratuità è nulla rispetto alle decine e decine di milioni di euro che già nel passato entravano nelle casse dell’azienda”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com