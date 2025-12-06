Derby del Bracco, il sintetico e il settore ospiti esaurito. La sfida dei numeri tra l’esperto Donadoni e l’esordiente Chiappella

Entella al quattordicesimo posto, frutto dei 15 punti fin qui raccolti, Spezia pericolosamente terzultimo della classe a quattro lunghezze dai biancocelesti. I dati statistici più importanti, quelli che determinano l’andamento della corrente stagione di Serie B, evidenziano una certa luce tra una delle neopromosse dalla terza serie e la finalista degli scorsi playoff per salire in serie A. Riusciranno gli aquilotti a dare continuità alla vittoria contro la Sampdoria, riducendo le distanze dai davvero molto ben condotti dall’esordiente Chiappella (38 anni compiuti qualche settimana fa) che lunedì si ritroverà di fronte un certo Donadoni affrontandolo probabilmente da favorito? A scanso di equivoci, dovesse servire sottolinearlo, sarà gara durissima per lo Spezia, quasi proibitiva visto il solito bagaglio di assenze e non solo perché sul sintetico del Comunale si sono salvate in poche ma anche perché l’Entella gioca un calcio corale, partecipato e dai grandi ritmi. Uno stare in campo che non nasce spontaneamente una mattina.

Un’occhiata ad altri numeri anche per ingannare l’attesa visto e considerato che il ritrovato derby del Bracco, con soldout pressoché raggiunto in curva ospiti (una cinquantina di tagliandi ancora disponibili degli oltre 1700 concessi), si disputerà lunedì a chiudere il turno dell’Immacolata. Magari non avrà realizzato molto, anzi, ma stando ai numeri dopo le prime 14 giornate, lo Spezia si distingue come la squadra con la più alta percentuale di tiri che centrano lo specchio della porta, registrando un valore del 57.0%. Di contro l’Entella manifesta difficoltà significative in fase di finalizzazione: la sua percentuale realizzativa è pari al 6.8%, classificandosi come la terza più bassa del torneo. Solo Sampdoria (6.2%) e Mantova (6.0%) registrano un tasso inferiore.

