Fratelli d’Italia Alassio, rinnovato il consiglio direttivo

Alassio. Lo scorso 3 dicembre si è riunito il circolo alassino di Fratelli d’Italia per discutere e rinnovare i propri incarichi interni, tutti votati per acclamazione in un clima di partecipazione e piena condivisione degli obiettivi. Il nuovo direttivo del circolo sarà composto da: Igor Colombi, Silvio Esposito, Rita Maresca, Massimo Marino, Amarildo Mastroleo, Patrizia Nattero, Alfio Sciuto, Paolo Severi.

Confermato alla presidenza Massimo Marino, mentre assume la carica di vicepresidente Amarildo Mastroleo, storico componente del circolo. Roberto Crosetto, uno dei soci fondatori e sempre vicino alle vicende alassine, rimane presidente onorario. La comunicazione va all’avv. Igor Colombi, recentemente entrato in FDI.

