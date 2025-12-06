Fumo dal tetto dell’RSA del Santuario: intervento dei vigili del fuoco a Savona

Savona. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 dicembre, intorno alle ore 18, una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha riferito una fuoriuscita di fumo dal tetto dell’RSA del Santuario, in Piazza Santuario a Savona.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra della sede centrale, supportata dall’autoscala e dal carro aria, attivando il consueto protocollo di sicurezza previsto in caso di potenziale incendio in edifici sensibili. Giunti sul luogo, i Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche tecniche escludendo fin da subito la presenza di fiamme o principi d’incendio.

