Genoa, De Rossi: “Riportato umore ad altezza giusta. Udinese ha undici Norton-Cuffy, staremo accorti”

Genova. Dopo la sconfitta in Coppa Italia Daniele De Rossi parla prima della trasferta del suo Genoa a Udine. “Abbiamo riportato l’umore all’altezza giusta, intanto sappiamo qual è il nostro obiettivo principale. Non possiamo permetterci di demoralizzarci perché abbiamo sbagliato delle cose anche quando eravamo in undici contro undici. Abbiamo fatto un’analisi seria”.

Lo stato dell’infermeria è più legato a questioni di stagione: l’influenza. “Ce la stiamo attaccando un po’ tutti – spiega De Rossi – ci sta dando fastidio. Ekhator oggi è venuto al campo, ha fatto un po’ di corsa. Nei giorni precedenti anche Malinovskyi, Ekuban e Sabelli erano un po’ acciaccati, ma hanno fatto allenamento. Saremo tutti pronti per lunedì”. Tra coloro che stanno recuperando c’è anche Cornet, mentre Gronbaek sta continuando il percorso per rientrare.

