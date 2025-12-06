COMMENTA
ICity Rank 2025, Genova città “full digital” al primo posto come amministrazione digitale

Genova. Il Comune di Genova si conferma ai vertici a livello nazionale in termini di innovazione digitale, risultando prima tra le città che hanno saputo integrare tecnologia, innovazione e servizi, nel loro percorso di maturità digitale.

Lo ha stabilito ICity Rank 2025, il rapporto annuale che analizza lo stato di digitalizzazione dei Comuni capoluogo italiani, presentato ieri a Roma da FPA. Il Comune di Genova si è classificato nel 1° gruppo delle 16 città “Full Digital” e ha conquistato il 1° posto nella dimensione “Amministrazioni Digitali”, primato confermato per il secondo anno consecutivo. Un risultato ottenuto grazie alla valutazione positiva dei servizi online, con un peso del 40%, dell’adesione alle piattaforme nazionali per un ulteriore 40% e della qualità dei siti della nostra Amministrazione, con un peso del 20%. Il nuovo sito istituzionale offre oltre 650 servizi e ha introdotto funzioni come richiesta assistenza, prenotazione appuntamenti e segnalazione disservizi, innovando l’interazione con i cittadini.

