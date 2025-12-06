Il Comune della Spezia ha affidato i lavori di recupero del bunker dei Colli

Prosegue il percorso di valorizzazione e recupero degli immobili storici di proprietà comunale che hanno avuto un ruolo durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Dopo gli interventi realizzati negli ultimi anni alla Batteria “Valdilocchi” e al rifugio antiaereo Quintino Sella di Via del Prione, all’inizio di novembre sono stati approvati il progetto esecutivo, il relativo finanziamento e le procedure di gara per affidare i lavori di riqualificazione del rifugio Tommaseo. Quest’ultimo si trova nel quartiere del Torretto proprio al centro di un vasto crocevia di tunnel più o meno connessi fra loro. Interrato sotto l’asse di via XX Settembre, in passato era accessibile attraverso tre ingressi: il primo, inaccessibile a seguito della ricostruzione della fontana del Palazzo delle Poste di qualche anno fa; il secondo, situato nel cortile interno dello stesso edificio; il terzo, l’unico che oggi è ancora praticabile, è quello più conosciuto perché affacciato su via del Torretto, proprio all’intersezione con via Tommaseo da cui prende nome. Il futuro utilizzo è già stato deciso: sarà anche quello il luogo per un percorso storico su quello che rappresentò per gli spezzini quando fu scavato.

Fin qui ciò che già si sapeva. Nel frattempo l’amministrazione comunale della Spezia guarda ora a un nuovo intervento, questa volta non riguardante strutture del centro storico ma nuovamente nella zona collinare. Nel mirino c’è infatti il bunker di via dei Colli, nei pressi dell’ingresso che fino a qualche anno fa conduceva professori e studenti nella sede del Polo universitario Marconi nel frattempo traslocato nei locali dell’ex ospedale militare “Falcomatà”. Ebbene, per rendere nuovamente funzionale la struttura, attualmente non certo in condizioni ottimali, sono infatti necessari lavori di ripristino e rifunzionalizzazione, proprio per perseguire l’obiettivo di aprire alcuni ambienti alla fruizione pubblica. E in questi giorni il Comune ha compiuto un passo ulteriore, affidando infatti l’esecuzione degli interventi alla ditta T.D.M. SRL di Bastremoli.

