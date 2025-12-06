Il Vescovo: “I ‘Grandi della Terra’ in mimetica, Gesù su un asino”

Savona. Sui media e i canali social della Diocesi di Savona-Noli è online la registrazione del secondo incontro dell’anno pastorale 2025-2026 della “Scuola della Parola”, il cammino di preghiera e formazione spirituale guidato dal vescovo Calogero Marino sul tema “Come agnelli…”, tenutosi ieri sera nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà. Il video è visualizzabile sul sito web diocesano (nell’home page o nell’apposita sezione della pagina “Testi”), nella playlist dedicata sul canale YouTube diocesano e sulla pagina Facebook “Il Letimbro”. L’audio mp3 è ascoltabile e scaricabile dal sito web diocesano.

“L’urgenza della pace ci viene dal tempo storico drammatico che stiamo vivendo ma è anche il segno di una maturazione della Chiesa, che riconosce l’impegno per la pace non come estrinseco ma radicato nel profondo del Vangelo – ha detto monsignor Marino – Cerchiamo di contemplare la dimensione cristologica della pace, di cui il Messia è il re”.

