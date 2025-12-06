In 4000 all’inaugurazione del Winter Park di Ponte Parodi, sarà aperto 44 giorni

Genova. È stata inaugurata oggi, sabato 6 dicembre, la nuova edizione del Winter Park Genova, il luna park che, fino a domenica 18 gennaio 2026, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi.
A dare il via alla manifestazione il taglio del nastro con le autorità, la sindaca di Genova Silvia Salis con l’assessora al Commercio Tiziana Beghin, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il portavoce dello staff organizzativo del Winter Park Genova Mattia Gutris e l’organizzatrice della mattinata dedicata alle persone con disabilità Nadia Superina con suo figlio Gabriele.