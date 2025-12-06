La Pubblica assistenza di Lerici inaugura il nuovo campo cinofilo alla Venere Azzurra

Aprono le porte del nuovo campo di addestramento cinofilo della Pubblica assistenza di Lerici Croce Rosso-Bianca e Squadra Cinofili da Soccorso. L’inaugurazione avrà luogo domenica 7 dicembre alle 11.30, alla Venere Azzurra (Via Biaggini II trav., 16), nell’ambito dell’evento “Protezione Civile Day”.

“Abbiamo messo a disposizione quest’area alla Pubblica Assistenza per allestire il campo cinofilo, così che i nostri amici a quattro zampe possano godere di uno spazio completamente pensato per il loro addestramento” ha commentato il vicesindaco Marco Russo. “Il prezioso contributo da parte di Pubblica assistenza di Lerici è stato fondamentale per la creazione di questo spazio a servizio della comunità. Inoltre, è di rilievo l’approccio della nostra realtà con il progetto Impact per il coinvolgimento del volontariato spontaneo, volto a migliorare ulteriormente il nostro sistema di Protezione civile” prosegue il vicesindaco Russo. “È sempre encomiabile il lavoro della Pubblica assistenza e dei suoi volontari, che si distingue per le iniziative e l’impegno profuso adoperato per il nostro territorio”, conclude il vicesindaco.

