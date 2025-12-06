COMMENTA
CONDIVIDI

La Pubblica assistenza di Lerici inaugura il nuovo campo cinofilo alla Venere Azzurra

La Pubblica assistenza di Lerici inaugura il nuovo campo cinofilo alla Venere Azzurra

Cane in spiaggia

Aprono le porte del nuovo campo di addestramento cinofilo della Pubblica assistenza di Lerici Croce Rosso-Bianca e Squadra Cinofili da Soccorso. L’inaugurazione avrà luogo domenica 7 dicembre alle 11.30, alla Venere Azzurra (Via Biaggini II trav., 16), nell’ambito dell’evento “Protezione Civile Day”.

“Abbiamo messo a disposizione quest’area alla Pubblica Assistenza per allestire il campo cinofilo, così che i nostri amici a quattro zampe possano godere di uno spazio completamente pensato per il loro addestramento” ha commentato il vicesindaco Marco Russo. “Il prezioso contributo da parte di Pubblica assistenza di Lerici è stato fondamentale per la creazione di questo spazio a servizio della comunità. Inoltre, è di rilievo l’approccio della nostra realtà con il progetto Impact per il coinvolgimento del volontariato spontaneo, volto a migliorare ulteriormente il nostro sistema di Protezione civile” prosegue il vicesindaco Russo. “È sempre encomiabile il lavoro della Pubblica assistenza e dei suoi volontari, che si distingue per le iniziative e l’impegno profuso adoperato per il nostro territorio”, conclude il vicesindaco.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com