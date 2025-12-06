“Le arti locali: Framura in piazza” iniziativa a Setta

L’iniziativa “Le arti locali: Framura in Piazza” in località Setta, domenica 8 dicembre a partire dalle 10.30. L’evento, dedicato alle tradizioni locali, propone una giornata di attività che include una sfilata di moda vintage, l’Ape dei Libri con offerta libera e diversi giochi a premi (corsa nei sacchi, ruba bandiera). Il programma prevede inoltre una pausa golosa con caldarroste, stuzzichini e vin brulé, e l’arrivo di Babbo Natale. Si precisa che in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a sabato 13 dicembre.

