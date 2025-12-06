“Le hanno hackerato il conto, ci dia il denaro”: truffano anziana a Genova ma il capobanda viene arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Genova, a carico di un uomo di 39 anni, moldavo, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo genovese.

Le indagini, coordinate dalla procura e portate avanti dalla squadra mobile e dal commissariato Foce Sturla, hanno permesso di ricostruire quanto avvenuto nel maggio scorso. La donna, russa, era stata agganciata telefonicamente da una finta operatrice di polizia che l’aveva invitata a effettuare bonifici verso conti correnti esteri, per salvare le proprie finanze dall’intrusione esterna di un presunto hacker dell’Est Europa.

