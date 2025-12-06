COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

“Le hanno hackerato il conto, ci dia il denaro”: truffano anziana a Genova ma il capobanda viene arrestato

“Le hanno hackerato il conto, ci dia il denaro”: truffano anziana a Genova ma il capobanda viene arrestato

polizia di stato generica

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Genova, a carico di un uomo di 39 anni, moldavo, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo genovese.

Le indagini, coordinate dalla procura e portate avanti dalla squadra mobile e dal commissariato Foce Sturla, hanno permesso di ricostruire quanto avvenuto nel maggio scorso. La donna, russa, era stata agganciata telefonicamente da una finta operatrice di polizia che l’aveva invitata a effettuare bonifici verso conti correnti esteri, per salvare le proprie finanze dall’intrusione esterna di un presunto hacker dell’Est Europa.

» leggi tutto su www.genova24.it