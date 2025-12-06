Lions Club Valbormida: grande successo per il concerto di Natale con la pianista Cinzia Bartoli

Valbormida. Si è svolto venerdì 5 dicembre nella Chiesa Parrocchiale della Località Vispa, a Carcare, il Concerto di Natale organizzato dal Lions Club Valbormida. Una serata emozionante che ha richiamato un pubblico numeroso, accorso per condividere un momento di musica, solidarietà e comunità in vista delle festività natalizie.

Protagonista dell’evento è stata la pianista Cinzia Bartoli, che ha regalato al pubblico un programma di musica classica coinvolgente e raffinato. Le sue interpretazioni hanno saputo catturare l’attenzione e il cuore dei presenti, culminando in un lungo e caloroso applauso, segno dell’apprezzamento e della forte partecipazione emotiva della platea.

