“Musica, aspettando il Natale”, martedì appuntamento con la parrocchia di San Lazzaro

Martedì 9 dicembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Lazzaro ospiterà per la prima volta gli studenti del Liceo Musicale “Cardarelli” della Spezia, in una serata musicale dal titolo “Musica, aspettando il Natale”.

I giovani strumentisti, coordinati da Emanuele Pugliese e diretti da Valentina Renesto e Paola E. Angeli, eseguiranno alcuni brani a tema natalizio con chitarre, saxofoni e clarinetti.

L’evento, aperto a tutti, si inserisce nel programma dell’Avvento della Parrocchia di San Lazzaro in Sarzana.

