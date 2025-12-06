Open day alla scuola di Castagnola: inclusione e autonomia al centro

L’amministrazione comunale del Comune di Framura annuncia un open day dedicato alla presentazione delle nuove iniziative scolastiche. L’evento si terrà il 16 dicembre alle 10.30 presso la Scuola di Castagnola.

La giornata sarà interamente focalizzata sulla presentazione delle attività realizzate per promuovere l’inclusione, l’autonomia e il benessere degli studenti. Si tratta di un’importante occasione per illustrare il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti, anche grazie al contributo della Fondazione Carispezia e alla collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui le associazioni “Gli amici di Efrem”, “Hop Lovers” e la cooperativa sociale Gulliver.

