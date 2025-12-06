Ponte dell’8 dicembre, ecco gli studi medici e gli ambulatori aperti a Genova

Genova. Studi medici e ambulatori aperti a Genova nell’ambito del territorio dell’Asl 3 in occasione del ponte dell’8 dicembre, o dell’Immacolata. Un elenco di strutture e professionisti a disposizione dei casi meno gravi, a bassa intensità, per sopperire all’assenza di alcuni medici di famiglia in ferie e soprattutto per evitare l’intasamento dei pronto soccorso cittadini e i picchi di chiamate alle guardie mediche.

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 quindi studi medici aperti in via straordinaria e in accesso diretto. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo.

