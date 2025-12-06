Rapallo Christmas Festival al via: inaugurazione a Villa Devoto

Ha preso il via il Rapallo Christmas Festival 2025/2025. L’inaugurazione si è tenuta oggi, sabato 6 dicembre, a Villa Devoto, dove è stata aperta al pubblico The Christmas House, che sarà il cuore delle attività dedicata a bambini e famiglie. Le iniziative proseguiranno già a partire da domenica 7 dicembre con “Natale in Piazza”, in piazza Da Vico dalle 10 alle 18, con la lettura dei “Racconti di Natale intorno al camino” proprio alla Christmas House dalle 15 alle 18. Ci saranno poi i concerti di Rapallo Musica alle 16:30 all’Oratorio dei Bianchi, la raccolta “Panettone Sospeso” dalle 14:30 alle 18:30 a Villa Devoto e “Christmas on ice” alle 17, uno spettacolo sulla pista di pattinaggio allestita a Porto Riva.

