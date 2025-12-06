Rapallo: taglio del nastro alle Clarisse, altra opera della giunta Bagnasco

Inaugurazione delle Clarisse, altra opera voluta dall’amministrazione Bagnasco, il cui iter è stato seguito e portato a termine dall’assessore Filippo Lasinio che oggi ha riassunto quanto fatto per restituire alla città il “teatro-auditorium”. Questa volta, a differenza dell’inaugurazione del castello e della scuola di Sant’Anna volute dalla sua giunta, era presente anche l’ex sindaco e attuale consigliere regionale Carlo Bagnsco. Presente anche l’onorevole Roberto Bagnasco e il sindaco Elisabetta Ricci. La sala comunque avrebbe meritato affluenza di pubblico per ammirare i risultati raggiunti.

